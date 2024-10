Filippi afirma que está confiante e que em Diadema é sempre com emoção

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior (PT), que busca a reeleição, chegou para votar na Escola Estadual João Ramalho, no Jardim Elisa, por volta das 12h, acompanhado pela esposa, Inês Maria, e pelo deputado estadual Teonilio Barba (PT). O petista disputa o Executivo com o engenheiro Taka Yamauchi (MDB). Ambos reeditam o segundo turno das eleições de 2020.

Filippi afirmou que está confiante neste segundo turno e fez analogia com corrida de automóvel. “Diadema sempre foi com emoção. Ou a gente passa na última volta, ou na segunda volta antes de terminar e, se Deus quiser, vamos ter um resultado positivo”, pontuou.

Segundo o prefeito, o pleito deste ano teve muita fake news, embate e calúnias. “Disputei uma eleição muito dura há 20 anos, só que as redes sociais meio que não existiam, e uma mentira demorava uma semana para chegar em um lugar. Agora demora 7 minutos. Isso faz com que a gente fique mais tenso”, pontuou.

Filippi afirmou que a legislação precisa ser aperfeiçoada, no sentido que exige que se faça uma prestação de contas intermediária, mas não há penalidade para quem não cumpre. “Meu adversário, depois de 30 dias, tinha uma cidade cheia de banners e prestação zero de contas e a penalidade é fazer uma segunda via depois de uma semana.”

Sobre o fato de algumas escolas amanhecerem com sacolas de lixo espalhadas em suas entradas, Filippi afirmou que lamenta o vandalismo, mas que “confia no discernimento do povo de Diadema”. “Nosso coração, que estava nas casas de algumas pessoas, me avisaram que foram arrancados de madrugada em manifestação de apoio a aquele cidadão. Acho que não deveríamos ter essa situação de jogo baixo, que é para perturbar a avaliação do eleitor”, disse.

No primeiro turno Filippi não conseguiu vencer a disputa. Taka liderou com 47,39% dos votos (106.141), contra 45,09% (100.983) do petista.