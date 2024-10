Muita treta e acusação... Veja o que aconteceu nesta madrugada de A Fazenda 16

É fogo no parquinho - ou melhor - na fazenda! Na madrugada deste domingo, dia 27, os peões de A Fazenda protagonizaram uma baita discussão generalizada que desencadeou diversos acontecimentos, até uma acusação de agressão. Tudo começou quando Zé Love e Luana começaram a trocar farpas após a participante bater na porta do banheiro enquanto o ex-jogador de futebol estava usando.

Irritado com a atitude, Zé disse que:

- Na próxima vez você vai esperar 50 minutos!

E a influenciadora rebateu:

- Você é grosso, estúpido!

E claro que o peão respondeu à altura:

- Você é baixa, se tem uma pessoa baixa, essa pessoa é você. Você é nojenta. Pega b***a, cospe nas pessoas, além de ser muito falsa!

Luana então saiu e desabou de chorar na Casa da Árvore, e paralelamente, Zé Love começou a gritar e ir cobrar os participantes Yuri Bonotto e Sacha Bali:

- Todo mundo quer ficar falando do meu filho nessa p***a, mano! Já, já eu vou tomar a p***a de uma atitude que eu não quero... Se for ficar falando do meu filho, o bicho vai pegar nessa casa, desgraça! Vai ficar toda hora falando do meu filho?

A discussão gerou um baita alvoroço entre os participantes. No meio da confusão, Babi acusou Sacha de ter a agredido a Fernanda; as duas até chegaram a simular o suposto empurrão:

- Ela estava assim, falando: Zé, para! As mãos assim [para cima], ele fez assim ô [empurrou], mostrou Babi.

- Eu fui lá para frente, serião. Eu olhei e falei: Você me empurrou!, acusou Fernanda.

Após o momento, Babi admitiu que quase teve um ataque de fúria:

- Eu vi [o empurrão] e virei o cão, queria grudar no pescoço dele, minha vontade era matar ele naquela hora.

No entanto, alguns internautas apontaram incoerências nas falas delas e mostraram que quem agrediu foi a Fernanda, que chegou com a mão no pescoço do Sacha.

Embora o ocorrido tenha dividido opiniões na Internet, dentro da sede não houve isso. Sacha foi acusado pelos participantes e até foi recebido com aplausos quando entrou no quarto, recebendo umas indiretas:

- Aquele que empurra mulheres de costas, aquele que é machista, agressor!, disse Fernanda.

E você, está do lado de quem?