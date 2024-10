Prefeiturável Taka Yamauchi aponta respeito e ética como base de seu governo

Durante votação na Escola Estadual Professor Roberto Frade Monte, na Vila Nogueira, o candidato ao Paço de Diadema Taka Yamauchi (MDB) afirmou que seu governo terá como base respeito e ética. “Será um governo baseado no respeito e na dignidade, um governo ético, sempre voltado para as pessoas. Esse será nosso principal desafio: atender às prioridades da população” disse o candidato, que estava confiante na vitória, já que liderou o primeiro turno e pesquisas para o segundo pleito.

Durante a campanha, alguns tópicos foram prometidos pelo candidato. Na saúde, ele pretende garantir que o primeiro atendimento seja realizado em até 59 minutos, além de zerar as filas para exames e criar uma UPA Infantil. Na segurança, propõe o reforço da segurança pública por meio de novas tecnologias, como um sistema de vigilância que utiliza inteligência artificial. Para habitação, sua meta é entregar 5 mil moradias para famílias de baixa renda.

Na educação, Taka promete zerar as filas de creches e criar o Centro TEA, voltado para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Em relação ao desenvolvimento econômico, ele propõe fomentar a geração de emprego e renda em Diadema por meio de políticas públicas que incentivem a criação de novas empresas e o crescimento econômico da cidade.

Taka Yamauchi é engenheiro e foi presidente da SPObras, tendo se tornado uma figura política de destaque em Diadema. Ele concorre à prefeitura buscando romper a hegemonia do PT, liderada pelo atual prefeito, José de Filippi Júnior. Taka tem enfatizado sua campanha como uma oportunidade de renovação para o município, propondo uma administração voltada para a dignidade e igualdade, com foco em melhorias nos serviços públicos e oportunidades para todos.

LIDERANÇA

O emedebista finalizou o pleito do dia 6 com 106.141 votos, correspondendo a 47,39% dos votos válidos. Seu concorrente, que busca um inédito quinto mandato no Grande ABC, somou 100.983 votos, representando 45,09% do total. A diferença entre eles foi de 5.158 votos em um universo de 340.373 eleitores. A eleição de hoje repete o cenário do segundo turno de 2020, quando Filippi saiu vitorioso, obtendo 106.849 votos contra 101.231 de Taka.

Segundo pesquisa do Instituto Paraná, encomendada pelo Diário, o segundo turno das eleições em Diadema apresenta um empate técnico entre o atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT), e o candidato Taka (MDB), com uma leve vantagem numérica para Taka. Ele lidera com 45,6% das intenções de voto contra 43,4% de Filippi Júnior. Considerando apenas os votos válidos, Taka tem 51,2% e o petista 48,8%. A pesquisa ouviu 710 eleitores e tem uma margem de confiança de 95%, sendo registrada no TSE sob o código SP-00949/2024.