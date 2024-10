Faz toda a diferença, diz prefeiturável Taka Yamauchi sobre apoios políticos

Candidato ao Paço de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) afirmou que os apoios políticos conquistados para o segundo turno das eleições de Diadema farão a diferença. Liderando pesquisas e saindo na frente no primeiro turno em Diadema, o prefeiturável é apoiado por nomes de peso, como o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que prometeu mais investimentos na cidade em caso de vitória de Taka. O prefeiturável exerceu seu voto na Escola Estadual Professor Roberto Frade Monte, na Vila Nogueira, por volta das 10h30 deste domingo (27).

Tarcísio de Freitas esteve em Diadema para endossar apoio ao prefeiturável e participar de caminhada na cidade, na última semana. Na ocasião, trajando camiseta amarela, caminhou ao lado do candidato a prefeito e de outras lideranças na região central por aproximadamente duas horas. Estiveram presentes, por exemplo, os chefes de Executivo tucanos Paulo Serra (Santo André) e Orlando Morando (São Bernardo), acompanhados do prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB).

“Faz toda a diferença (estarem do meu lado). O apoio de Paulo Serra e Orlando Morando, prefeitos muito bem avaliados aqui na região, é fundamental, assim como o de Tarcísio. Essa parceria vai fortalecer ainda mais nossas propostas, especialmente nas áreas de segurança e saúde, que são extremamente necessárias para Diadema”, disse Taka, após votar, relembrando o evento da última semana.

Durante a caminhada, Tarcísio salientou que, caso Taka seja eleito, Estado e município terão parceria estreita. “Sabemos da dor de cada um de vocês. Juntos vamos transformar e equipar o Hospital de Diadema”, garantiu. Em discurso de seis minutos, Tarcísio, sem citar o adversário de Taka – o prefeito e candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT) –, destacou que, caso o emedebista vença o segundo turno, “vai ter muito mais diálogo e união do Estado com a cidade”.

O governador afirmou ainda que vai aumentar o efetivo da polícia em Diadema e firmar convênio para a instalação de muralhas digitais, construção de moradias e investimentos em mobilidade urbana. “Taka não vai ter portas abertas no Palácio dos Bandeirantes (sede do Governo paulista). Ele vai ter portas escancaradas e tapete estendido”, afirmou Tarcísio.

O CANDIDATO

Taka Yamauchi é engenheiro e foi presidente da SPObras, tendo se tornado uma figura política de destaque em Diadema. Ele concorre à prefeitura buscando romper a hegemonia do PT, liderada pelo atual prefeito, José de Filippi Júnior. Taka tem enfatizado sua campanha como uma oportunidade de renovação para o município, propondo uma administração voltada para a dignidade e igualdade, com foco em melhorias nos serviços públicos e oportunidades para todos.

O emedebista finalizou o pleito do dia 6 com 106.141 votos, correspondendo a 47,39% dos votos válidos. Seu concorrente, que busca um inédito quinto mandato no Grande ABC, somou 100.983 votos, representando 45,09% do total. A diferença entre eles foi de 5.158 votos em um universo de 340.373 eleitores. A eleição de hoje repete o cenário do segundo turno de 2020, quando Filippi saiu vitorioso, obtendo 106.849 votos contra 101.231 de Taka.

Segundo pesquisa do Instituto Paraná, encomendada pelo Diário, o segundo turno das eleições em Diadema apresenta um empate técnico entre o atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT), e o candidato Taka (MDB), com uma leve vantagem numérica para Taka. Ele lidera com 45,6% das intenções de voto contra 43,4% de Filippi Júnior. Considerando apenas os votos válidos, Taka tem 51,2% e o petista 48,8%. A pesquisa ouviu 710 eleitores e tem uma margem de confiança de 95%, sendo registrada no TSE sob o código SP-00949/2024.