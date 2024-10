Alex Manente registra voto em São Bernardo e destaca coerência na campanha

Neste domingo (27), Alex Manente, candidato à prefeitura de São Bernardo pelo Cidadania, registrou seu voto na Escola Estadual Wallace Cockrane Simosen, no bairro Jardim do Mar. O deputado federal, que ficou em segundo lugar no primeiro turno com 26,53% dos votos, busca a vitória em um segundo turno acirrado contra Marcelo Lima, do Podemos, que obteve 28,64% no primeiro turno realizado em 6 de outubro.

Ao deixar o local de votação, Manente expressou sua gratidão aos eleitores: "Antes de mais nada, quero agradecer ao eleitor de São Bernardo. Graças a vocês, tive o privilégio de vivenciar este segundo turno, que é a eleição mais acirrada da história da cidade." Ele reforçou a importância de uma escolha consciente, especialmente em um contexto sem horário eleitoral gratuito: "Pedimos ao eleitor que escolhesse com consciência."

O candidato se disse confiante no trabalho realizado durante a campanha. "Estou convicto de que fizemos o nosso melhor. Este time aqui é formado por vereadores dedicados. Agradeço também aos novos vereadores eleitos, que trazem novidades para a cidade”, afirmou, acompanhado de Pery Cartola (Cidadania), Glauco Braido (MDB), Lucas Ferreira (PL), Julinho Fuzari (Cidadania) e do candidato a vice na chapa, Paulo Eduardo (PL), do qual dedicou um agradecimento especial.

Ao refletir sobre sua trajetória política, Manente declarou: "Sinto que cumpri minha missão. Durante minha carreira como vereador, deputado estadual, deputado federal e secretário de relações internacionais, entreguei ao máximo para fazer de São Bernardo uma cidade do futuro." Ele ressaltou que a cidade agora escolherá seu destino e que ele e sua equipe cumpriram seu papel.

Manente também demonstrou otimismo em relação ao sentimento da cidade, afirmando: "Acompanharemos a apuração com expectativa. Percebemos a receptividade do eleitor nas ruas." Ao ser questionado sobre as divergências nas pesquisas, ele respondeu com confiança: "Pesquisas são uma fotografia do momento, e a verdadeira pesquisa será a escolha do eleitor às 17 horas. Estamos prontos para qualquer resultado."

O candidato não hesitou em alfinetar seu adversário sobre a questão da coerência. "Mantenho minha coerência e minha fala. Nós não fizemos acordos que fossem contra nossos princípios. A informação ao eleitor e nossa proposta não mudaram." O candidato acredita que essa consistência é fundamental para conquistar a confiança do eleitor: "Saio desta eleição com a certeza de que o eleitor que confiar em nosso projeto acredita de fato no time que está aqui."

Ele finalizou com uma mensagem clara: "A eleição termina na apuração, e não nas pesquisas. A ansiedade agora não muda nada. O futuro de São Bernardo será decidido pelas urnas, e estou confiante de que fizemos a escolha certa ao apresentar nossa proposta ao eleitor.”