Marcelo Oliveira vota acompanhado da família e do vice no Jd. Zaira

Candidato à reeleição em Mauá, Marcelo Oliveira (PT) votou na manhã deste domingo (27), por volta das 11h, na Escola Estadual Professora Ezilda Nascimento Franco, no Jardim Zaira. O petista estava acompanhado da família e do seu vice, João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD).

Ao falar sobre a expectativa em relação ao resultado de hoje, Marcelo afirmou que está confiante e acredita na vitória neste segundo turno. O candidato

celebrou a campanha realizada nos últimos meses e disse que espera poder continuar com o trabalho na cidade.

“Nós conseguimos melhorar a saúde financeira do município e conseguimos recursos com os governos federal e estadual. As eleições de Mauá sempre foram disputadas, mas nossa expectativa é vencer, se Deus permitir vamos continuar trabalhando para esse povo que tanto precisa. Vamos governar para todos, mais especificamente para pessoas menos favorecidas da nossa cidade”, frisou Marcelo.

No primeiro turno, o petista terminou na frente dos adversários e obteve 45,13%, o que indica 93.374 dos votos válidos. Já Atila Jacomussi (União Brasil) somou 35,56% (73.558). A diferença dos votos válidos foi de 19.816.

Mauá registrou no primeiro turno 22.032 votos nulos (9,12%) e 12.672 votos em branco (5,25%).

SEGURANÇA

A Polícia Civil de Mauá prendeu na manhã deste domingo um homem armado com pistola a 500 metros da escola em que o candidato Marcelo Oliveira votou. O flagrante ocorreu por denúncia anônima na Avenida Presidente Castelo Branco.

A SSP foi questionada sobre o caso, mas ainda não retornou.

MESMO CENÁRIO

Pela segunda eleição municipal seguida, os eleitores de Mauá escolhem no segundo turno entre Marcelo Oliveira e Atila Jacomussi para comandar o Paço pelos próximos quatro anos. O cenário é semelhante ao de 2020, quando o petista teve 50,74% dos votos válidos contra 49,26% do unionista - diferença de apenas 2.676 votos.