Atila aponta Mauá como um dos cenários eleitorais mais acirrados do País

Durante votação na Vila Bocaína nesta manhã (17) e pelas redes sociais, o candidato Atila Jacomussi (União Brasil) destacou o segundo turno em Mauá como um dos mais acirrados do Brasil. Hoje, 51 cidades escolhem um novo prefeito.

Segundo ele, a campanha em 2024 foi a mais difícil de sua vida. "Com Atila é sempre com emoção", brincou em entrevista à imprensa.

Na ambição por se tornar o futuro chefe do executivo, mesmo à Direita, Atila enfrenta o mesmo oponente da última eleição municipal: Marcelo Oliveira (PT), que visa sua reeleição. Na ocasião, menos de 3 mil votos separaram os adversários - também em um segundo turno.

No histórico da cidade, as últimas sete eleições foram vencidas por candidatos do PT.

NOS NÚMEROS DO PRIMEIRO TURNO

Enfrentando quatro oponentes no primeiro turno de 6 de outubro, Atila se posicionou como o segundo mais votado na cidade e obteve 73.558 votos (o que representa a escolha de 35,56% população), contra 93.374 votos (45,13%) emplacados ao atual prefeito Marcelo Oliveira (PT).