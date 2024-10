Ribeirão Pires retoma o programa de saúde bucal em escolas públicas

A Prefeitura de Ribeirão Pires retomou o Programa Saúde na Escola, com atividades voltadas ao cuidado com a saúde bucal. Estudantes do Jardim I da E.M (Escola Municipal) Engenheiro Carlos Rohm - Unidade II tiveram a oportunidade de aprender, de forma descontraída, como escovar os dentes corretamente e a importância do cuidado com a saúde bucal. A ação, que será expandida para as demais escolas da cidade, é uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação, como parte de iniciativa do Ministério da Saúde.

A atividade foi realizada em colaboração com a Faculdade Kléber Leite, que disponibilizou equipe de estagiários de odontologia para realizar a atividade com os estudantes da rede.

O secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Luiz Carlos Perlatti, afirmou que “a retomada do Programa Saúde na Escola é essencial para formar nas crianças o hábito de cuidar da saúde desde cedo. Através de atividades educativas, elas aprendem a importância de manter esse cuidado e ainda levam essas lições para suas famílias, ampliando o impacto positivo do programa na comunidade”, destacou.

O Programa Saúde na Escola também abordará temas como combate à dengue, cuidado contra as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) entre adolescentes, verificação de caderneta vacinal, entre outras atividades que buscam desenvolvimento da formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.