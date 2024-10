Xamã é colocado em detector de mentiras e diz se já ficou com Luísa Sonza

Xamã participou do Lady Night, programa apresentado por Tatá Werneck, na noite da última sexta-feira (25), e fez uma revelação e tanto. Enquanto passava pelo detector de mentiras no quadro Hector Bolígrafo, o cantor foi perguntado se já trocou beijos com a Luísa Sonza.

Após a pergunta, ele se fez de desentendido no começo, mas acabou cedendo e respondeu: "Já fiquei com ela."

No detector, a resposta foi confirmada e a apresentadora não perdeu a oportunidade de brincar e falar que já ficou com ela também, e com a Ana Maria [Braga]. Além disso, Xamã também foi questionado se acha a Tatá bonita, ficando sem graça, ele respondeu: "Acho..."

Weneck brincou com a reação dele e disse: "Pela cara dele eu nem preciso do bolígrafo!", arrancando umas boas risadas da plateia. Logo em seguida, o aparelho mostrou que o cantor estava mentindo, o que deixou o público ainda mais entusiasmado.