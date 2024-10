Primeira âncora negra do telejornal do Rio Grande do Sul, Julieta Amaral, morre aos 62 anos de idade

Neste sábado, dia 26, a primeira âncora do telejornal do Rio Grande do Sul, Julieta Amaral, morreu aos 62 anos de idade. Ela foi uma das pioneiras na luta pela igualdade racial no Jornalismo.

Vale lembrar que ela trabalhou durante 29 anos na RBS TV Rio Grande, afiliada da Globo, participou de coberturas históricas e foi a primeira negra a apresentar um telejornal no Estado.

Ela estava lutando contra um câncer agressivo no pâncreas e não resistiu ao tratamento. No ]Jornal do Almoço da emissora em que trabalhava, ela ganhou uma pequena homenagem.