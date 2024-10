Maya Massafera faz topless ao posar como coelhinha da Playboy

Maya Massafera está sem medo nenhum de ser feliz e decidiu se despir - literalmente - de todas as suas amarras ao participar de um photoshoot recriando looks icônicos como o das coelhinhas da Playboy.

A influenciadora surgiu usando um espartilho preto, bem coladinho ao corpo, combinado com uma meia-arrastão toda detalhada com desenhos de flores. Além disso, Maya apostou em colocar uma tiara com orelhinhas de coelho e fez suas melhores pose à lá revista de conteúdo erótico.

Para outros cliques, Maya decidiu surgir usando apenas a meia-calça e um short bastante curto e colocou para jogo os seios, arrancando comentários e curtidas de seus seguidores.