Suposta traição, desabafo e discussões... Veja o que aconteceu nesta madrugada de A Fazenda

Eita! A madrugada deste sábado, dia 26, teve diversos acontecimentos que movimentaram o jogo! Com suposta traição, um baita desabafo e até discussões, a festa que tinha o tema brincadeira de criança foi bem agitada, rendendo fofocas, tretas e muito choro na sede de A Fazenda.

Traição?

Uma baita fofoca passou de boca em boca durante a festa! Gizelly contou para o seu grupo que Larissa, outra participante, namorava um homem há um tempo atrás e que ele teria traído ela com a Luana, peoa que retornou recentemente à casa e gerou muito burburinho. Após isso, a possível traição foi passando de grupo em grupo e todos acabaram descobrindo a história, no entanto, alguns detalhes ficaram de fora, assim como a não comprovação do ato.

Um exemplo foi a Fernanda, que ouviu só um pedaço da conversa e saiu correndo para fofocar a novidade para o grupo! E claro que ela perdeu um detalhe: tudo não passa de uma suposição de Larissa, ou seja, não existem provas concretas de que Luana teria se envolvido com seu ex. Vish!

Gizelly e Flor

As duas peoas, Gizelly e Flor, estavam se estranhando há um tempo, mas sentaram durante a festa para conversar. Tudo começou quando Flor virou para a participante e disse:

- Você não é boba!

Treta

Também teve brigas entre os participantes! A discussão aconteceu quando pegaram o edredom da Luana, que acabou pegando outro que estava na cama de casal [que era da Fernanda]. As duas tiveram uma troca de farpas e Babi se intrometeu e disse que a vontade que tem é de arrancar o edredom da Luana, e a peoa disse para ela ir lá arrancar.

Desabafo

Zaac e Gizelly tiveram uma conversa profunda. A peoa desabafou com o participante e os dois seguiram a madrugada conversando.

Depois de pedir para conversar com Gizelly pela manhã, ela desabou e começou a chorar, sendo confortada pelo peão, que deu um abraço apertado nela.

Essa madrugada rendeu, hein?