Arthur Aguiar celebra aniversário da filha em parque de diversões e recebe elogio de Maíra Cardi

Arthur Aguiar iniciou as comemorações do aniversário de seis anos de idade de Sophia, sua filha com Maíra Cardi. Para celebrar a data, o ator escolheu passar alguns dias com a pequena viajando e visitado o Beto Carrero World, em Santa Catarina. E parece que tudo foi aprovado por Maíra Cardi, mãe da menina, que até elogiou o pai nas redes sociais.

Meu Deus, como ela está feliz! Ela merece todo amor do mundo, somos muito gratos por ela receber tanto amor! Espero que ela aproveite muito essa festa linda e o passeio! Parabéns, escreveu, segundo noticiou o jornal O Dia.

Vale lembrar que, neste ano, o aniversário da pequena rendeu mais uma polêmica para a família, visto que Maíra e o atual marido, Thiago Nigro, também promoveram uma festa para a criança, mas sem a presença de Arthur. Após a polêmica, Cardi explicou a ausência do ex na festa:

- Fiquei sabendo pela Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela. Normalmente sou eu que faço as festas, todos os anos, sempre fui eu que fiz as festas da Sophia. Quando ela me disse que: Meu pai está fazendo uma festa eu entendi que ele queria uma festa dele e a gente ia fazer a nossa e tava tudo certo. Eu e ele falamos sobre isso, então ele faria a festa dele e eu faria minha festa, por isso ele não foi convidado porque ele faria a dele, então não faria sentido.

E continua:

- No dia do aniversário da Sophia, que foi na sexta-feira, ele pediu para gente para passar lá em casa, não era o dia dele ver a Sophia e ele passou e viu a Sophia. Eu não entendo porque se cria tudo isso, eu não entendo porque fica esse negócio de Ai não sei, pergunta para ela, foi isso, o que eu posso dizer é isso, foi isso que aconteceu.

A pequena fez aniversário oficialmente no dia 18 de outubro.