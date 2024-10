Sargento Simões diz que Atila ‘é amante do PT’

O vereador Sargento Simões (PL) não chegou ao segundo turno da eleição em Mauá, mas tem feito com o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) os enfrentamentos mais divertidos da etapa final do pleito na cidade. Depois de ter sido chamado de melancia – “verdinho por fora, mas vermelho por dentro” – pelo unionista por ter declarado voto nulo no 2º turno – no qual Atila enfrenta o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT) –, Simões devolveu a provocação, mas parece não ter ficado satisfeito. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, o vereador acusou Atila de “se passar por cordeiro escondendo a pele de lobo”. “Para de dizer que o povo bolsonarista vai votar em você, porque não vai. Você é amante do presidente Lula e do PT”, disse o liberal, citando na sequência que Atila apoiou a candidatura do então petista Donisete Braga no 2º turno da eleição majoritária em 2012, foi eleito deputado estadual pelo PCdoB em 2014 e eleito prefeito pelo PSB em 2016 – todos partidos de esquerda. “Você não representa a família, nem os bons costumes. Então, Jacozinho, você engana os trouxas, mas não o povo de Mauá”, acusou.

Naming Rights

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB, foto), sancionou projeto de lei elaborado pelo Executivo que institui a política municipal de cessão onerosa de direito à nomeação de eventos, edificações, espaços e bens públicos de Santo André. O projeto de lei visa instituir, por meio de cessão onerosa (pagamento), o direito de nomear eventos, edificações e espaços públicos conhecido, mundialmente, pelo termo Naming Rights, com os quais a Prefeitura espera melhorar a infraestrutura dos locais renomeados.

Candidatura do mal

Paulo Eduardo (PL), vereador e candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Executivo de São Bernardo, conclamou os eleitores a “não deixar o PT voltar à cidade”. O liberal afirmou que os petistas estão apoiando a “candidatura do mal”, referindo-se ao postulante do Podemos, o ex-vice-prefeito Marcelo Lima, que disputa o segundo turno contra Alex.

Escancarado

Fato é que, em agendas recentes da campanha de Marcelo Lima, petistas de carteirinha e militantes raiz do partido têm sido vistos com cada vez mais frequência. Paulo Eduardo deu a entender que o apoio de petistas à campanha de Marcelo é tão escancarado “que, do jeito que está, até Luiz Fernando Teixeira (candidato do PT que terminou o primeiro turno na terceira posição) será secretário dele”.

Encontro

O LIDE Grande ABC vai realizar na próxima quarta-feira encontro exclusivo com os prefeitos eleitos das sete cidades nos pleitos de amanhã e do dia 6. O evento ocorre no Baby Beef Jardim (Rua das Bandeiras, 166), em Santo André, a partir das 19h. Com o encontro, o LIDE Futuro Grande ABC reafirma sua missão de conectar líderes e estimular o crescimento do ecossistema empresarial da região por meio de eventos de alto nível e conteúdos relevantes.

Sem adesivo

Circula nos bastidores políticos de São Bernardo a informação de que Paulo Eduardo (PL), candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura, não anda mais com o adesivo da campanha em seu veículo pessoal, uma picape. Será que o liberal se revoltou porque seu nome não consta da maioria dos materiais do cidadanista ou já ‘jogou a toalha’ nesta reta final de campanha?