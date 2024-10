Caminhos do Mar, em São Bernardo, promete imersão na natureza

O Parque Caminhos do Mar, em São Bernardo, terá um novo atrativo com a utilização de carros especiais para levar os turistas em experiências imersivas na natureza. A Parquetur, uma das principais concessionárias de parques naturais do Brasil, que administra trecho do Parque Estadual da Serra do Mar, anunciou uma parceira com a BRP, multinacional que atua na área de esportes motorizados, embarcações e sistemas de propulsão, que prevê a entrega de oito UTVs (Veículos Utilitários Multitarefas), do modelo Can-Am Defender Max HD7, que serão utilizados em quatro dos principais parques sob administração da Parquetur, incluindo o Caminhos do Mar.

Os parques contemplados incluem também o Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), o Nacional do Itatiaia (RJ) e o Estadual do Ibitipoca (MG). Cada local recebeu dois UTVs, projetados para aprimorar a mobilidade dos profissionais que atuam na gestão e operação dessas áreas protegidas, especialmente em algumas regiões de difícil acesso.

“A BRP tem como um dos pilares fundamentais a preservação do meio ambiente”, afirmou Fernando Alves, country manager da operação do grupo canadense no Brasil. “O incentivo a ações que fazem a diferença para estimular a consciência ambiental, como o ecoturismo e a atuação da Parquetur, tem muita identidade com a filosofia da BRP”, continuou.

Heber Garrido, diretor de marketing da Parquetur, ressaltou a importância da iniciativa pioneira no segmento de parques naturais brasileiros.

“Nós estamos muito felizes em anunciar essa parceria, inédita, que traz inovação para o segmento de parques naturais. Para além dos ganhos operacionais que ela proporciona nesta fase, estamos especialmente inspirados pelas oportunidades de sua ampliação, com especial destaque para a inclusão e oferta dos modelos esportivos de veículos off-road a serem usados pelos visitantes em suas experiências nos parques”, concluiu.

Os UTVs, como o Can-Am Defender Max HD7, são amplamente reconhecidos pela robustez e versatilidade no trabalho fora de estrada. Com espaço para seis ocupantes e ampla capacidade de carga, esses veículos permitirão uma atuação mais ágil e segura em áreas de difícil acesso. Além disso, os UTVs serão cruciais para apoiar a preservação ambiental e facilitar a manutenção dos parques, que abrigam uma biodiversidade única e demandam cuidados constantes.

SOBRE O PARQUE

O Parque Caminhos do Mar é uma unidade de conservação criada com a finalidade de assegurar a integral proteção ao patrimônio biológico da Mata Atlântica, e, ao mesmo tempo, oferecer serviços que incentivem a educação ambiental e a integração com a natureza.

Além da riqueza natural, o Parque Caminhos do Mar conta com um acervo cultural e histórico com monumentos erguidos em 1922 em homenagem ao centenário da Independência do Brasil. São três roteiros diferentes para desfrutar. Há ainda hospedagem em trailers e camping. O endereço é Rodovia SP 148 (Estrada Caminho do Mar), Km 42, e ingressos podem ser obtidos no site https://caminhosdomar.com.br/.

