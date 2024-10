Verstappen abandona 2° treino livre do GP do México, Russell bate e Sainz é o mais rápido

Dona de dobradinha nos Estados Unidos há uma semana, a Ferrari mostrou no segundo treino livre para o GP do México que chega forte para novamente brigar pelo pódio. Depois de ficar em segundo no TL1, o espanhol Carlos Sainz anotou a melhor marca da atividade da tarde, com 1min17s699, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Yuki Tsunoda, da RB. Seu companheiro, Charles Leclerc, foi o quarto. Líder da temporada de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen teve problemas no carro da Red Bull e não conseguiu nem marcar tempo.

Verstappen teve duas tentativas de voltas rápidas abortadas. Ele desistiu do treino de 90 minutos exatamente na metade, vendo os mecânicos mexendo bastante no carro para tenta achar o problema e evitar a troca de motor que custaria 10 posições no grid para domingo.

Com a presença dos principais pilotos, entre eles Charles Leclerc, da Ferrari, Lando Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes, ausentes do TL1, o segundo treino livre chegou com regras da Pirelli para a utilização de três jogos de pneus ao longo dos 90 minutos previstos para testes.

Nas arquibancadas completamente lotadas no autódromo Hermanos Rodríguez, com muitos mexicanos com vestimentas típicas, a expectativa era por um bom desempenho do local Sérgio Perez, da Red Bull. O companheiro de Verstappen até apareceu na frente no começo, para ovação.

Depois de um TL1 interrompido duas vezes por acidentes na pista e bandeiras vermelhas, Pierre Gasly foi o primeiro a errar e dar uma volta fora da pista. Mas não atrapalhou a atividade. Liam Lawson também cometeu erro, mas evitou a batida.

Com poucos minutos de treino, o líder da temporada começou a reclamar no rádio de barulho "incomum" no carro e foi retirado ao boxe da Red Bull. Verstappen sequer conseguiu marcar tempo por causa do problema.

A primeira bandeira vermelha do treino e terceira do dia veio com George Russell, líder do TL1, rodando após subir na zebra e bater forte na barreira de proteção, após somente 14 minutos. Por precaução, acabou levado ao Centro Médico. Naquele momento, Carlos Sainz já tinha o melhor tempo do fim de semana com sua Ferrari: 1min17s809.

Após 22 minutos de paralisação, os pilotos voltaram à pista com fila indiana e muita gente buscando marcar a primeira volta rápida. Verstappen permaneceu nos boxes aguardando ajuste em seu carro. Sainz melhorou sua marca com 1min17s699.

Verstappen voltou para uma segunda tentativa, mas abortou a volta rápida no meio, novamente acusando irregularidades no carro. Sem opções, acabou chamado pela segunda vez aos boxes para novas análises no crônico e incômodo problema. Ainda com 45 minutos pela frente, abandonou a atividade, correndo o risco de troca do motor e perda de 10 posições no grid - o trabalho era intenso dos mecânicos para que ele participe normalmente neste sábado no TL3 e no classificatório.

A boa notícia foi com relação a George Russell. A visita ao médico não acusou nenhum problema e o piloto da Mercedes retornou aos boxes para acompanhar o companheiro Lewis Hamilton. Assim como Verstappen, Sebastian Ocon e Ghuanyu Zhou também informavam problemas em seus monopostos. As equipes usaram as últimas voltas apenas para simular corrida.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP do México de F-1:

1.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min17s699

2.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s877

3.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), e 1min17s878

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s887

5.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s948

6.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min18s239

7.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min18s279

8.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min18s351

9.º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), 1min18s392

10.º - Liam Lawson (NEO/RB), 1min18s560

11.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s579

12.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min18s621

13.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min18s656

14.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s890

15.º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min18s908

16.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s942

17.º - Zhou Ghuanyu (CHN/Kick Sauber), 1min18s980

18.º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s041

19.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), sem tempo

20.º - Alexander Albon (TAI/Williams), sem tempo