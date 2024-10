Luan Santana celebra 16 anos do primeiro encontro com Jade Magalhães: Me transforma a cada dia

O amor está no ar! Luan Santana usou as redes sociais para celebrar 16 anos do seu primeiro encontro com Jade Magalhães. O cantor postou três fotos ao lado da amada e abriu o coração.

Hoje faz 16 anos. Numa dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida.

No final Luan reforçou o quanto está realizado ao lado de Jade:

- Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui. Aquele garoto tímido, hoje é um homem completamente realizado ao seu lado. Você me transforma a cada dia. Te amo.

Vale pontuar que Jade e Luan estão à espera de sua primeira filha, que ainda não teve o nome revelado.