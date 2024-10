Novelas podem resgatar a importância que tiveram. É preciso tocar na ferida

É mais no achômetro mesmo, sem considerar estatísticas ou bases científicas, mas tudo nos leva a acreditar que o brasileiro já não tem pelas novelas a mesma paixão do passado.

Há quanto tempo não produzimos um grande sucesso, entre os tantos que já tivemos?

E nem é o caso de se instalar uma caça às bruxas, mas apenas considerar alguns fatores ou a somatória deles, que pode estar causando toda essa tal mudança em nossos hábitos e costumes.

O principal, claro, é que não houve no quadro de autores uma reposição à altura do necessário, talvez por falta de oportunidades ou porque não vieram mesmo a existir valores com talento próximo dos que já tivemos.

Assim como textos mal escolhidos e escalações erradas, baseadas nem sempre na importância e valores do personagem, mas em contingências outras que só contribuíram para o enfraquecimento desses elencos.

Tem jeito? Claro que tem, mas para isso será necessário passar quase tudo a limpo. Encarar um começar de novo e resgatar muita coisa do nosso não tão antigo “modus operandi”, com o cuidado de adaptar aos tempos atuais, aquilo que o telespectador veio a aceitar.

Preparar-se convenientemente para isso, mas antes de tudo, claro, como sempre foi fundamental, ter uma boa história para contar. É por aí, sempre, que tudo começa.

Outro ponto

Todas as TVs, entre Globo, Record e SBT, sempre se deram muito bem com as vendas das suas novelas. Fora o que já ganham aqui, sempre faturaram horrores lá fora, porque o Brasil é um dos que sabe melhor mexer com isso.

Só que também é preciso gastar nas suas produções. Não querer reduzir às últimas consequências. Necessário investir para buscar na frente.

Figurantes de luxo

“Mania de Você” em curso e, desde o início, Ana Beatriz Nogueira e Érico Brás continuam mal aproveitados.

Quando aparecem, pouco acrescentam e nada conseguem ir além de meia dúzia de falas. Não pode!

Festival de cinema

“Ruas da Glória”, longa sobre a realidade de garotos de programa do Rio, ainda inédito por aqui, será exibido no Tallinn Black Nights Film Festival, um dos maiores festivais de cinema da Europa.

Caio Macedo, o protagonista, também integra o elenco da série “Lama dos Dias”, do Globoplay, que conta a história de surgimento do Manguebeat e já tem uma terceira temporada confirmada.

Data hoje

Terminada a eleição, a Band já deve começar a semana com algumas decisões importantes para tomar. A primeira delas é definir a situação de José Luiz Datena.

Para todos os fins e efeitos, a sua licença eleitoral termina hoje.

A princípio

Por enquanto, ou pelo menos até segunda ordem, tudo deve continuar do jeito que está, com Joel Datena no comando do “Brasil Urgente”.

Nesses encontros, que irão acontecer a partir de agora, serão definidos os passos futuros.

Posso falar?

Não sei se o pessoal da Band vai ficar chateado com isso, mas tá aqui, ô: é o caso da Fórmula 1. Se for para continuarem com ela em 2025, que continuem por ser um negócio interessante, em condições de alcançar bons resultados.

Mas se for por birra, broncas, ressentimentos e outros parecidos, sai fora. Acumular novos prejuízos é que não dá.

Vai por mim

Uma das maiores verdades que ouvi na vida, foi do professor Lellis, de matemática, do Liceu Coração de Jesus, por acaso tio do Fausto Silva, que vim a saber muito tempo depois.

Bronca é ferramenta de otário. O melhor mesmo, para o bem dos negócios e não se dar mal na frente, é tentar resolver tudo isso na camaradagem, amistosamente.

Próxima das sete

Chamada, na Globo, de “rainha das sete”, Rosane Svartman acelera os trabalhos de “Dona de Mim”, que vem depois de “Volta Por Cima”, sob direção-geral de Alan Fiterman. Um detalhe: a equipe já foi avisada que a estreia não será mais em 21 de abril (Feriado de Tiradentes). Como isso também afeta a produção atualmente em cartaz, haverá necessidade de ajustes.

Rosane, após botar sua assinatura na história, a partir do mês que vem, dividirá as tarefas com o time de colaboradores.

Maior canseira

Sábado passado, clássico Real Madrid e Barcelona. Só que a ESPN, mesmo sendo a dona dos direitos, não transmitiu. Jogo só no Disney+, Premium, plataforma de streaming do grupo. Tudo bem que é para ganhar um pouco mais com isso, mas é por aí que todo o drama começa.

Tente você mesmo experimentar. Mesmo entre os assinantes, não existem maiores explicações de como acessar os pacotes do Disney+. E o valor solicitado também é um absurdo. Tudo errado.

Data reservada

Conforme informação passada para os respectivos estafes das artistas, a Globo planeja gravar no dia 20 de novembro a primeira edição do especial “Amigas”.

O time reúne Ana Castela, Maiara e Maraisa, Lauana Prado e Simone Mendes. A exibição acontecerá em dezembro, como parte da programação especial da emissora.

E tem isso

A partir do instante em que a Globo anunciou as “amigas”, houve quem se insurgisse com o esquecimento de algumas. Paula Fernandes, por exemplo, foi uma das mais reclamadas.

Mas é necessário considerar alguns pontos: primeiro ver, se na questão da amizade, há o encaixe entre elas e, depois, se o momento justifica essa escalação.

Bate – Rebate

• Celso Zucatelli retoma nesta segunda-feira seus trabalhos no “Hoje em Dia”.

• Anna Melo encarou as tesouras para viver Gabriela, protagonista em “Paulo, O Apóstolo”, nova série da Record...

• ... Corte pouco acima dos ombros.

• A Jovem Pan News começou a produzir uma edição especial do “Documento Jovem Pan” sobre as eleições nos Estados Unidos.

• Miami, instalada em um elegante escritório da Brickell, será a nova base de trabalho de Monica Albuquerque...

• ... Ela passa a responder por toda área de conteúdo e desenvolvimento da Telemundo Studios.

• Gloria Groove vai brigar por nada menos que quatro estatuetas no Prêmio Multishow...

• ... O programa, em formato multiplataforma, será exibido dia 3 de dezembro, ao vivo, com apresentação de Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade.

• Record já está se programando para fazer o sorteio do Paulistão 2025...

• ... É possível que alguns dos seus novos contratados para o departamentos de esportes já deem as caras por lá.

C´est fini

A direção da Record, antes de definir totalmente a programação de 2025, tem realizado uma série de estudos e levantado algumas possibilidades.

Por exemplo: hoje, a decisão é que não teremos “A Grande Conquista” em 2025. Mas muito possivelmente a volta do “Power Couple”. Por enquanto, segredo em cima é a ordem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!