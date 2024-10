Irmão de Rafa Vitti ironiza comentários sobre tema da festa da sobrinha: Eu logo sugeri Casas de Aposta

Tio coruja! Francisco Vitti usou as suas redes sociais para ironizar os comentários sobre a festa da sua sobrinha, a pequena Clara Maria que completou cinco anos de idade e celebrou com uma festa da Wandinha.

Após Tatá Werneck publicar algumas fotos da celebração, alguns internautas criticaram a escolha. O irmão de Rafa Vitti então decidiu se pronunciar sobre os ataques:

- Eu avisei, falei para o meu irmão e para a Tatá: Gente, acho Wandinha muito polêmico. Isso aí vai dar um bafafá, vai gerar um burburinho. As pessoas não vão entender, não foi todo mundo que assistiu, então não vão entender direito o contexto do porquê esse é o tema do aniversário dela. A gente tem que pensar numa coisa mais popular, que o povo aceite melhor. E eles perguntaram: Ah, tá, mas o que?

E continuou:

- Eu logo sugeri: Casas de aposta! Quem reclama de casa de aposta? Todo mundo divulga isso, todo mundo aposta. Já perdeu dinheiro porque não entendeu ainda. Tem uma decoração muito maneira, convenhamos. O brinquedo aviãozinho está ligado às crianças, de brinquedo maneiro, tudo a ver com casa de aposta. Bota um tigrinho na entrada, tudo a ver com casa de aposta. Espalha umas máquinas caça-níquel, acho importante para as crianças começarem a entender como funciona. Quando chegar num barco, futuramente, elas já saberão como perder dinheiro direito.

No final ele lamentou o fato da internet estar cheio de fiscais de festa:

- Aí eles falaram: 'Não, Chico, tá maluco, casa de aposta? Claro que não. Eu respondi: Tá bom, faz de Wandinha mesmo, para você ver se não vai dar polêmica. Entendeu, né, gente? Deu! tá cheio de fiscal de festa de criança na internet agora. Que isso!