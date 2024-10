Partida do Milan na Série A do Italiano é adiado por causa das inundações em Bologna

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Bologna foram responsáveis pelo adiamento do jogo entre o time local e o Milan. O duelo estava marcado para este sábado, em partida válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Italiano. O anúncio foi feito pelas autoridades da cidade.

Bologna é capital da região de Emilia-Romagna, que sofreu com o mau tempo nos últimos dias. Vários locais do município, incluindo o centro da cidade, foram inundados.

A partida ainda não tem uma nova data para ser disputada. Por meio de um comunicado, a prefeitura informou que, caso o jogo fosse realizado, a presença de um grande público poderia trazer ainda mais transtornos à cidade em função das chuvas.

Por precaução, escolas, parques e centros esportivos deverão permanecer fechados. O mau tempo já causou fechamento de estradas e diversos pontos da cidade estão sofrendo com a falta de energia.

Com 14 pontos, a equipe de Milão tenta se aproximar dos líderes da competição. O time vem de vitória sobre a Udinese no torneio. O Bologna, que figura na parte intermediária da classificação, contabiliza nove pontos e empatou o seu último compromisso fora de casa: 2 a 2 contra o Genoa.