Nostalgia. No retorno à escola. Duas fotos explicativas... ...no outubro, mês dos professores.

AQUELE ABRAÇO

Bom saber que o Zhô e a Jurema estão bem. Mande um abraço para eles.

Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

O apagador voador

Uma crônica de Vanderlei Retondo

Nesse mês dos professores bateu uma saudade que me obrigou a visitar o inesquecível Grupo Escolar Professora Hermínia Lopes Lobo na Vila Assunção.

Como era bom perambular antes do início das aulas pela feira livre existente na Avenida Dr. Erasmo, parar na barraca de frutas e surrupiar um fruto chamado jatobá que o japonês, dono da banca, com um sorriso no rosto, fingia que não via.

Muita saudade dos primeiros professores, responsáveis pelo meu contato com livros, que fizeram da leitura uma constante em minha vida.

Recordo da dona Maria José, com seu jeito meigo e carinhoso, da dona Lílian, com seu apagador voador, e do Sr. Benedito, com seu eterno bom humor. Todos marcaram de forma indelével minha infância e o meu aprendizado naquela primeira metade da década de 1960.

A escola era dividida em dois edifícios: o primeiro acomodava a sala dos professores, um consultório dentário, a temida sala da diretoria e a secretaria, que em suas paredes expunha placas de metal com frases emblemáticas de personalidades que fizeram história, não só em nossa região, mas também no país.

Lembro de duas frases, uma da própria professora Hermínia dizendo: "Sejas tu nas batalhas grandiosas de combate em prol da instrução, a cascata de gemas preciosas que abrilhantam nossa razão", a outra de Dom Pedro II: “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro”.

Em um pequeno jardim entre os edifícios, ainda resiste soberano um exemplar de pau-brasil, árvore que deu nome ao nosso país.

No outro edifício ficavam acomodadas 12 salas de aulas, ampliadas posteriormente para 14, e um grande pátio, onde as turmas eram organizadas antes do início das aulas.

Ao primeiro toque da sirene, a garotada se dispunha em filas duplas em frente aos respectivos professores para ouvirem e cantarem o Hino Nacional e, após, serem conduzidas de forma organizada para as salas de aulas.

O intervalo era um caso à parte. Todos possuíam canequinhas plásticas e, com elas em punho, descíamos para o pátio para tomar a merenda. Meu Deus, que coisa medonha era aquilo! Uma mistura de banana com leite de soja que me provocava sempre uma enorme dor de barriga.

Tempo bom onde não havia discriminação ou preconceito. Todos brincavam e estudavam juntos.

Que visita agradável! Ao final dela e com os olhos marejados por lágrimas de felicidade, percebi como é bom poder recordar as coisas boas de nosso passado. Melhor ainda é poder escrever sobre elas para que a história jamais seja esquecida.

Crédito das fotos 1 e 2 – Vanderlei Retondo (pesquisa e divulgação)

O PROFESSORADO E O PAU-BRASIL. Lembranças do cronista que retornou, saudoso, ao eterno Grupo Escolar Professora Hermínia Lopes Lobo, em Santo André: a foto, na Internet, focaliza professores da escola em 1963; e aqui está o frondoso pau-brasil, que Vanderlei Retondo reviu e fotografou

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 28 de outubro de 1994 – Edição 8843

POLÍTICA – No segundo turno frente a Francisco Rossi, Mário Covas recebia apoio de quatro prefeitos do Grande ABC: Brandão (Santo André), Dall’Anese (São Caetano), Grecco (Mauá) e Prisco (Ribeirão Pires).

SÃO CAETANO – Unifec pagava salário para conselheiro do CFE (Conselho Federal de Educação) que aprovou a universidade.

Reportagem: Claudia Fernandes.

PONTO DE VISTA – A saúde pública em coma.

Infelizes daqueles que não podem pagar um plano de assistência privada.

Artigo de Milton Bigucci.

EM 28 DE OUTUBRO DE...

1904 – Avizinhavam-se as eleições municipais em todo o Estado de São Paulo, marcadas para 30 de outubro.

Dr. Cardoso de Almeida dirigia ofício com a última resolução, antes do pleito, a João Passos, procurador do Estado.

Lembrava o secretário do Interior e da Justiça: “constitui crimes extraviar, ocultar, inutilizar, confiscar ou subtrair de alguém o seu título de eleitor; nestes casos, punir de acordo com o Código Penal”.

Roma, 19 - Na Itália, a campanha eleitoral desenvolvia-se a todo vapor. Os revolucionários de Milão combatiam os reformistas.

1924 - Nascia, no Cambuci, Capital, Fídia Zamboni, arquiteto e memorialista, projetista e executor da Cidade da Criança, em São Bernardo.

1944 - Fundada a Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de São Bernardo, que se transformaria em sindicato em 1947.

1954 - Professor Goffredo da Silva Telles Junior vem a Santo André para proferir a palestra “A missão política da cultura”.

Promoção: Ausa (Associação dos Universitários de Santo André). Local: Biblioteca Municipal.

HOJE

Dia do Funcionário Público. Instituído em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas.

Dia Internacional da Animação

Dia do Engenheiro Aeronáutico

Dia do Flamenguista

Dia do seu Zé Pelintra (Umbanda).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Novo Horizonte, Sandovalina, São Simão e Ubatuba.

Pelo Brasil: Almirante Tamandaré (PR), Itaiópolis (SC), Itaocara (RJ) e Simonésia (MG).

São Judas Tadeu e São Simão

28 de outubro

Conta uma antiga tradição que Simão, assim como os demais apóstolos, depois do pentecostes saiu a pregar o evangelho como pediu - lhes Jesus e anos depois encontrou-se com o apostolo Judas Tadeu na Pérsia e, desde então, viajaram juntos.

Fonte e ilustração: Paróquia São Sebastião em

Porto Seguro - Diocese de Eunápolis (Bahia)