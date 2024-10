Após esposa ser diagnosticada com tumor, Rodrigo Faro reflete sobre pessoas abandonarem parceiros em momentos difíceis

Nesta sexta-feira, dia 25, Rodrigo Faro apareceu em suas redes sociais ao lado da esposa, Vera Viel, abordando um assunto delicado: o abandono que pessoas passando por situações difíceis, como doenças, sofrem de seus parceiros.

Vera foi diagnosticada recentemente com um tumor raro na perna e foi submetida a uma cirurgia para retirada do câncer. No vídeo, a modelo começa dizendo que o número de mulheres em tratamento da doença que são abandonadas pelo cônjuge é alarmante e o apresentador questiona:

Que amor é esse que só existe nas horas boas? Que amor é esse que só existe na alegria na felicidade?

Vera faz uma afirmação:

Um homem de verdade, ele luta ao lado da sua parceira. Ele não abandona quando ela mais precisa.

Faro fala sobre a força do amor na continuação de sua fala:

Porque a força do verdadeiro amor, ela se manifesta na adversidade nos momentos difíceis aonde dois se tornam um, mais fortes do que nunca.

Vera completa:

E prontos para enfrentar qualquer batalha, qualquer dificuldade juntos.

O casal finaliza o vídeo, onde Rodrigo afirma que abandono nessa situação é covardia:

Abandonar a sua mulher doente é a verdadeira definição de covardia.

Vera encerra:

Então nunca abandone quem te ama e precisa de você.