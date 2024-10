Marçal encerra transmissão em seu canal, sem entrevistar Nunes

A sabatina promovida por Pablo Marçal (PRTB) nesta sexta-feira, 25, com os candidatos ao segundo turno à Prefeitura de São Paulo foi encerrada apenas com a entrevista de Guilherme Boulos (PSOL), sem a participação do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). A entrevista chegou a ter mais de 430 mil espectadores simultâneos.

Durante a live, Marçal insistiu para que Nunes participasse e chegou até mesmo a ligar para ele, mas sem sucesso. O candidato do PRTB, derrotado no primeiro turno, não declarou voto em nenhum dos dois candidatos e disse que o número 5 na urna não funciona para ele.

No encerramento, Marçal convidou a candidata de Curitiba pelo PMB, Cristina Graeml, para uma sabatina em seu canal. Ele também anunciou apoio ao candidato de Fortaleza pelo PL, André Fernandes, e à candidata de Campo Grande pelo União Brasil, Rose Modesto.