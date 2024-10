Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, revela que foi internada com pneumonia

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, contou em suas redes sociais que passou quatro dias internada após ser diagnosticada com pneumonia.

Através dos stories, ela postou a foto de algumas flores e revelou que ficou no Saudi German Hospital, em Riad, na Arábia Saudita, país em que seu marido joga.

Enfim, de volta para casa. Fiquei 4 dias no hospital com pneumonia. Estou melhor agora, mas me recuperando em casa com a família, escreveu ela, que também agradeceu aos médicos responsáveis por seus cuidados.

Recentemente, Georgina deu o que falar ao deixar um comentário em uma foto de Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr., e Mavie.