Obituário - 27 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Letícia Maria Dezoti da Silva, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Cerezo Giralt de Escalera, 91. Natural da Espanha. Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Luiz Leonardo, 88. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria Gasulla Mir, 85. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

Elizabete Costa da Silva, 81. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izomar Dornellas Araujo, 78. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enedina Soares Monteiro, 75. Natural de Berilo (Minas Gerais). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dias de Almeida, 72. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Agostinho, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cecília de Oliveira Bittencourt, 68. Natural de Campo Grande (Alagoas). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simone Melchior Pitas, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Gerente de loja. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Paulo Ferreira dos Santos, 67. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Mecânico. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Hebony Brandão Kuba, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Porteira. Dia 22, em Santo André. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Horacina Rodrigues dos Santos, 84. Natural do Rio do Prado (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Armando Fioraneli, 77. Natural de Herculândia (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Valter Manoel da Costa, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldina Aparecida Ferreira de Souza, 59. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Aparecida Teixeira, 71. Natural de Santo Antônio do jardim (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Correia de Araujo Filho, 51. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Edwiges Estela Mendes, 74. Natural do Alto do Rio Doce (Minas Gerais). Residis no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.