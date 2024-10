Charge - 25 de outubro de 2024

Faxineiro em Aracaju. Pedreiro em São Paulo. Adilson Rodrigues se transformou no pugilista mais carismático do boxe brasileiro. Simples, Maguila – apelido que ganhou dos amigos de obra pela semelhança com o personagem de um desenho famoso – ganhou espaço na mídia e fez de suas lutas um evento imperdível aos domingos. O eterno campeão peso-pesado morreu ontem, em São Paulo, aos 66 anos. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica e estava internado havia 28 dias. Desde 2010, o ex-atleta lutava contra o Alzheimer.

Maguila chegou a São Paulo em 1970, juntamente com o irmão Maurício. Assustou-se com o frio da cidade e foi trabalhar como pedreiro. Chegou a morar em uma boleia de caminhão, foi preso por dez horas por agredir um companheiro de trabalho, se fez de louco para não servir o Exército e entrou no boxe aos 22 anos pelas mãos de Ralph Zumbano, tio de Eder Jofre.