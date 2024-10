Marcelo Lima afirma que pesquisa boa é a das urnas

O candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima, realizou ontem atividade chamada de “Grande Encontro da Turma do Bem” que reuniu, segundo a coordenação de campanha, mais de 10 mil pessoas nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo, conhecidos como Vera Cruz. O podemista, que disputa o 2º turno das eleições com o deputado Alex Manente (Cidadania), afirmou que vai continuar trabalhando intensamente nas ruas nos dois últimos dias antes do pleito, porque “pesquisa boa é a das urnas”.

Levantamento feito pelo Instituto Paraná a pedido do Diário (registrado no TSE sob código SP-09025/2024) e divulgado na quarta-feira, mostra que Marcelo abriu diferença de 10,7 pontos para Alex, somando 49,7% das intenções de voto, contra 39% do deputado.

“Ainda temos muita campanha. Até sábado, até quando a lei nos permitir, vamos continuar levando propostas do nosso programa de governo, que incorporou grande parte do plano de governo da Flávia (Morando, União Brasil). Estou muito feliz de ver que a campanha tem apelo popular. Porém, eleição só é ganha após as 17h de domingo”, destacou.

Emocionado, Marcelo afirmou que muitas pessoas não acreditaram que ele chegaria no segundo turno das eleições, mas que nunca duvidou de seu projeto, porque “tem o propósito de Deus”.

Sobre as críticas que tem recebido de seu adversário pelas redes sociais, Lima afirmou que não tem tempo de vê-las, porque é um momento democrático, que tem de ser usado para apresentar propostas. “Isso (críticas) mostra que São Bernardo não merece um prefeito que, ao invés de usar o tempo dele para propor projetos para o futuro de São Bernardo, fica discutindo, brigando e alimentando a guerra.”

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em tom de brincadeira, minimizou o fato de não ter escolhido Marcelo Lima como candidato governista no primeiro turno e fez uma analogia ao casamento. O tucano lançou sua sobrinha, Flávia Morando, que ficou no quarto lugar.

“O povo estava preocupado porque achava que essa aliança tinha acabado. Quem já não deu uma separadinha da mulher um dia? Quem já não foi dormir no sofá ou na garagem? Mas quem tem juízo dorme embaixo do mesmo teto”, disse.

Morando afirmou que apesar de terem feito a campanha do primeiro turno separados, não se poderia perder a coerência, muito menos rasgar a história. “Chegamos ao segundo turno, o Marcelo e o concorrente. Nossa história começou a ser construída em 2016, quando ganhamos uma eleição juntos. Fomos reeleitos em 2020 e hoje todos nós temos uma cidade muito melhor para se viver”, destacou o tucano.





APOIO

Presente ao evento, o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), reafirmou seu apoio a Marcelo Lima, devido ao compromisso que assumiu em dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Orlando Morando em seus dois mandatos, o qual, segundo o liberal, modificou São Bernardo e não pode ser destruído.

“Marcelo é um homem de valor, de princípios e vai fazer um trabalho muito bacana para a população que mais precisa dele. Não tem como não dar apoio para ele”, pontuou Tite.