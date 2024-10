Acordo de reparação por Mariana será assinado hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje, às 10 horas, da cerimônia de assinatura do acordo de R$ 167 bilhões para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), em 2015. O evento será no Palácio do Planalto.

O Estadão mostrou nesta semana que está prevista a criação de um novo fundo administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de um programa de transferência de renda a pescadores e agricultores atingidos pela tragédia. Dentre outros pontos, também há investimentos na duplicação de duas rodovias (BR-262 e BR-356) que cruzam os Estados de Minas e Espírito Santo.

Do total previsto no acordo que será assinado nesta sexta-feira, R$ 100 bilhões serão em recursos novos, a serem pagos em um prazo de 20 anos. Enquanto isso, prossegue em Londres um julgamento de indenização movido pelas famílias das vítimas da tragédia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.