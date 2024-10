No sábado, apresentação circense acontece em Mauá

Neste sábado (26), às 14h, o CAT SESI (Centro de Atividades) de Mauá promoverá o espetáculo “Gerinfonsa” com a Cia. Singular. A apresentação, na Avenida Presidente Castelo Branco, 237 - Jd Zaíra, é formada por um roteiro com números de mágica, malabarismo e ventriloquia no estilo do circo tradicional.

Nela, o palhaço vai até o público com um pequeno carrinho cênico semelhante ao de vendedores ambulantes. Quando encontra sua plateia, a lona é armada, o picadeiro estendido e o espetáculo começa. Deste curioso carrinho ele tira seus truques cômicos para interagir com o público usando uma chamada com a provocação da arte de rua.