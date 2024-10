Ex-secretário nacional de direitos da criança faz palestra na Umesp

O advogado Ariel de Castro Alves, ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente do Governo Federal, participa nesta sexta-feira (25), às 19h30, do evento de encerramento da Semana Jurídica do curso de direito da Umesp (Universidade Metodista de São Paulo), em São Bernardo, na Rua do Sacramento, número 230, no Rudge Ramos. O evento é gratuito, aberto ao público e não necessita de inscrição.

A palestra do advogado, que será ministrada no auditório Iota, terá como tema a violência e os crimes contra as crianças e adolescentes no Brasil. Um dos principais nomes na área dos direitos da infância e juventude no País, Alves foi presidente da Fundação Criança no Grande ABC entre 2009 e 2013, quando coordenou o grupo de trabalho Criança Prioridade 1, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Alves também foi presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). Atualmente, o advogado é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo e membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB-SP.

Em sua palestra, ele vai abordar o aumento de 30%, em média, dos crimes contra as crianças e adolescentes no País no último ano, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. “Diariamente temos 150 crianças e adolescentes sendo vítimas de estupros e 14 sendo assassinados no Brasil”, afirma Ariel.

Também participarão da mesma mesa de debates a delegada seccional da Polícia Civil de São Bernardo e São Caetano, Kelly Cristina Sacchetto, e a delegada assistente da seccional, Adrianne Mayer Bontempi, que tratarão da violência contra as mulheres e crianças na região. O evento é organizado pelo curso de direito da Umesp, coordenado pelo professor e delegado de polícia Fernando Shimidt de Paula.