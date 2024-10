Réplica em tamanho real do 14-Bis será exibida em Diadema

Os apaixonados por aviação e admiradores da história de Santos Dumont terão a oportunidade de visitar uma réplica em tamanho real do icônico 14-Bis, que estará em exposição em Diadema neste sábado (26), na semana em que se celebra o Dia do Aviador.

O modelo inclui detalhes notáveis como a motorização, as asas e o cubo, recriados por estudantes do ensino médio, dentro do projeto de iniciação científica do Centro de Estudos Júlio Verne.

O professor de física e matemática Antônio Rosendo, pós-graduado em competências e habilidades no Enem, foi quem inspirou os alunos do 2º ano a construir a réplica em seu tamanho original.

Ele destacou a importância de levar as disciplinas para além da teoria, proporcionando uma aplicação concreta que une ciência e história.

“Os alunos puderam vivenciar na prática os conceitos físicos envolvidos no voo, além de aprender mais sobre o legado de Santos Dumont para a aviação mundial. O avião na verdade é uma ‘desculpa’ para aprender matemática”, explica o orientador da iniciativa.

A atividade, que homenageia o centenário desse icônico avião, aplicou conceitos matemáticos aprendidos em sala de aula e envolveu cerca de 30 alunos.

O evento será realizado das 9h às 13h, na Unidade 2 do Júlio Verne, na Avenida Alda, 549, Centro de Diadema. A entrada é gratuita e aberta ao público. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 91612-0776.