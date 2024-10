Santo André recebe Araraquara nesta sexta-feira pelo Paulista de basquete

O Santo André entra em quadra nesta sexta-feira (24), às 19h30, no ginásio do Parque Celso Daniel, para enfrentar o Sesi Araraquara pela reta final do Paulista Feminino de Basquete. A equipe do Grande ABC vem de vitória, por 65 a 48, diante do Unimed Campinas e lidera a chave com três vitórias e apenas uma derrota.