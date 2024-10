Virginia Fonseca volta a gravar programa e recebe presente de Zé Felipe

Eterno apaixonado! Nesta quinta-feira, dia 24, Virginia Fonseca compartilhou com os fãs que voltou aos estúdios do SBT para retomar as gravações do Sabadou com Virginia. Para comemorar o retorno da amada, Zé Felipe mandou um buquê de flores com uma declaração.

Nos Stories, Virginia mostrou para os seguidores que estava de volta à emissora, após passar um mês afastada do trabalho. Ela tirou o tempo de licença por conta do nascimento de José Leonardo. A influenciadora contou a novidade com uma foto da vaga com nome dela no estúdio.

Mais tarde, Fonseca publicou um clique em que surge com o vestido usado para a gravação e um buquê de rosas nas mãos. Na imagem, ela também mostrou o recado que veio junto, uma declaração de Zé Felipe:

Te desejo sucesso na volta do seu programa, que ocorra tudo bem. Te amo demais e estou aqui te esperando com nossos filhos! Beijos, te amo.