Tsitsipas avança na Basileia e encara joia francesa para voltar a uma semifinal após 4 meses

Não faz muito tempo, Stefano Tsitsipas fazia planos de brigar pela liderança do ranking da ATP. Realizando um segundo semestre bastante ruim e acumulando eliminações, o tenista grego tenta, no Torneio da Basileia, na Suíça, voltar a uma semifinal após pouco mais de quatro meses.

Desde o Torneio de Gstaad, em julho, também na Suíça, que Tsitsipas não avança a uma semifinal. Na ocasião, acabou eliminado pelo italiano Matteo Berrettini. A nova chave ocorre nesta sexta-feira, na qual terá pela frente o prodígio francês Alexander Fils.

Terceiro favorito na Basileia, o grego garantiu vaga nas quartas de final ao superar o holandês Botic van de Zandschulp em sets diretos, parciais de 7/6 e 7/5, enquanto o francês, cabeça de chave 7, se garantiu com 7/5 e 6/3 sobre o espanhol Pedro Martínez.

Quem também se garantiu nas quartas de final foi o norte-americano Ben Shelton, cabeça 6 e parceiro de Fils no torneio de duplas na Suíça, ao superar o veterano Stanislas Wawrinka com 7/6 (7/2) e 7/5. O rival será o principal favorito, o russo Andrey Rublev.

Destaque, ainda, para o dinamarquês Holger Rune (4º favorito), que superou o local Dominic Stricker com 6/3 e 7/6 (7/2) e agora desafia o belga David Goffin por vaga entre os quatro melhores.

TORNEIO DE VIENA

Segundo favorito no Torneio de Viena, na Áustria, o australiano Alex de Minaur confirmou seu favoritismo ao avançar às quartas com 7/6 (7/2) e 3/1 (abandono) contra o italiano Flávio Cobolli. O próximo rival será Jakub Mensik, nesta sexta-feira. O checo passou pelo sérvio Miomir Kecmanovic com 6/3 e 7/6 (9/7).

A surpresa do dia foi a queda do búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro favorito, que perdeu do checo Tomas Machc, de virada, parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 3/6. Também de virada, O russo Karen Kachanov bateu o norte-americano Brandon Nakashima. O algoz do brasileiro Thiago Wild anotou 1/6, 6/3 e 6/4.