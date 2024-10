Amor de irmãos! Zé Felipe se declara para João Guilherme em vídeo do ator com a sobrinha

Amor de irmãos! Nesta quinta-feira, dia 24, João Guilherme amanheceu com uma declaração de Zé Felipe nas redes sociais. O cantor publicou um vídeo do irmão mais novo com a sobrinha, Maria Flor. Além dela, o marido da Virginia é pai de Maria Alice e de José Leonardo.

Em seu Story, Zé Felipe mostrou João e a menina brincando de tirar foto. Ao que parece, Maria Flor não estava curtindo muito, mas tudo por que o tio não a deixava encostar na câmera. Com o momento engraçado em família, o cantor escreveu:

João Guilherme, te amo viu?

O ator está na casa do irmão desde o início da semana, visto que a comemoração de Maria Flor foi na última terça-feira, dia 22. A menininha acaba de completar dois anos de idade e vem encantando a internet com a sua fofura.

João inclusive publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Zé Felipe, Virginia e da aniversariante com a legenda:

Família juntinha comemorando a vida da nossa Flor.