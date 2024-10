Ticiane Pinheiro e Rafa Justus se divertem com rotina de skincare

Tal mãe, tal filha! Rafa Justus e Ticiane Pinheiro protagonizaram um momento engraçado ao fazerem uma rotina de skincare antes de dormir na última quarta-feira, dia 23.

A apresentadora foi até o banheiro da filha para usar os produtos importados que ela trouxe de uma viagem que fez para Miami, nos Estados Unidos, ao lado de Roberto Justus e Ana Paula Siebert Justus e, se confundindo com a ordem dos produtos, a esposa de César Tralli se divertiu ao tentar entender tudo que a filha passa no rosto.

Com adesivo no rosto para espinhas e mascando um chiclete, Tici mostrou o passo a passo ao lado da Rafa.

Enquanto caíam na gargalhada, as duas brincavam com o nome dos produtos e entre si. Ticiane até falou que finalmente entendeu o porque a Rafa demora uma hora no banheiro.

Skin Care by Rafa Justus! Gente, nunca passei tanta coisa no rosto na minha vida! Ela trouxe tudo de Miami e fui experimentar. Será que vou acordar com a cara inchada amanhã?, disse ela, na legenda.

Após fazer toda a produção recomendada pela filha, Tici postou uma foto deitada na cama e escreveu:

Depois de todo esse skincare, eu preciso de um home care! Cansei.