FC Series, antiga Florida Cup, terá três clubes brasileiros em 2025; saiba quais

A FC Series, antiga Florida Cup, terá a presença de três clubes brasileiros na edição de 2025, em janeiro. São Paulo, Atlético-MG e Cruzeiro se juntarão ao Orlando City na disputa do torneio de pré-temporada, que completa dez anos nesta edição. Nos próximos dias, a organização anunciará mais um clube para a disputa - a nacionalidade da equipe ainda não foi revelada.

O Brasil é o país com o maior número de equipes participantes no evento. Até o momento, foram oito clubes brasileiros, seguidos de sete equipes do Reino Unido e cinco da Alemanha. As agremiações nacionais embarcam rumo aos Estados Unidos para se prepararem para a temporada 2025, já visando as competições do próximo ano. Desde 2018, três clubes brasileiros não participavam simultaneamente da competição. Na ocasião, Corinthians, Fluminense e Atlético participaram do evento e disputaram amistosos nos EUA.

"Estamos muito felizes em receber o futebol do Brasil na Florida, onde milhares de brasileiros residem", disse João Vitor Menin, CEO Global do Inter&Co, empresa que patrocina um dos estádios que receberá partidas em Orlando. "Com a semana do futebol no Inter&Co Stadium, damos início a um período que deve celebrar comunidades locais, turistas que visitam e que consagra nosso compromisso com prover experiências e benefícios."

A competição se inicia no dia 15 de janeiro, com duelo entre São Paulo e Cruzeiro. O time mineiro faz sua estreia no torneio e disputa seu primeiro amistoso nos Estados Unidos em 11 anos. Os paulistas, por sua vez, já jogaram duas vez a Florida Cup - quando ainda recebia esse nome - em 2017 e 2019. Na primeira vez, sagrou-se campeão ao bater River Plate e Corinthians, ambas as partidas nos pênaltis.

"É com grande satisfação que aceitamos o convite da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo à América do Norte, posicionando o São Paulo FC neste importante mercado do futebol mundial", afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Atlético-MG, em sua terceira participação no evento, também encara o Cruzeiro, no dia 18 de janeiro. O time alvinegro disputou amistosos em 2016, 2017 e 2018, sagrando-se campeão na primeira edição em que participou. Além do rival mineiro, enfrentará o Orlando City, no dia 25 de janeiro. Na ocasião, o ganhador vai receber o troféu do Inter&Co, marcando a primeira semana do futebol apoiada pelo banco de origem brasileira nos EUA.

"É uma satisfação enorme para o Atlético voltar aos Estados Unidos para participar da FC Series 2025, principalmente nesta edição especial, comemorativa aos dez anos do evento. Temos uma torcida bastante numerosa nos EUA e essa reconexão será muito importante. Além de promover a marca do Clube no mercado americano, abrindo novas oportunidades, poderemos aproveitar uma excelente estrutura em nossa preparação para as competições de 2025?, afirmou Bruno Muzzi, CEO do Clube Atlético Mineiro.

CONFIRA A LISTA DE PARTIDAS DO FC SERIES

15/01 - Cruzeiro x São Paulo - Inter&Co Stadium

18/01 - Atlético x Cruzeiro - Inter&Co Stadium

19/01 - São Paulo x TBA (a ser anunciado) - Chase Stadium (casa do Inter Miami)

25/01 - Orlando City x Atlético - Inter&Co Stadium

Os ingressos para o público geral estarão à venda a partir de quinta-feira, 31 de outubro. Mais informações em www.FCSeries.com.