Cobra Kai: Netflix divulga trailer da segunda parte da 6ª temporada

A Netflix revelou nesta quinta-feira (24) o trailer oficial da segunda parte da sexta e última temporada de "Cobra Kai", continuação da franquia icônica "Karatê Kid".

No novo vídeo (assista aqui), o Miyagi-Do enfrenta antigos inimigos e novos desafios em uma competição global. A pergunta que fica é: será que o dojo conseguirá manter sua unidade com as rivalidades internas emergindo? A parte 2 da temporada estreia no dia 15 de novembro de 2024, na Netflix.

Cobra Kai tem sido um sucesso desde sua estreia, combinando nostalgia e novas histórias que cativam fãs antigos e novos. A primeira parte da sexta temporada já está disponível no serviço de streaming, e os episódios finais da série serão lançados em 2025, marcando o encerramento de uma saga que começou com o filme Karatê Kid nos anos 1980.

Produção e elenco

A série é escrita e produzida por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, através da produtora Counterbalance Entertainment, e tem produção executiva de nomes como Will Smith e Ralph Macchio. O elenco inclui Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Martin Kove (John Kreese) e novos talentos como Xolo Maridueña e Peyton List.

As cinco primeiras temporadas de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix, enquanto os novos episódios prometem elevar a tensão e emoção nas artes marciais, rumo ao torneio internacional Sekai Takai.