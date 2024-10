Homem morre após invadir depósito de construção em Diadema

Um homem morreu após invadir um depósito de construção na manhã desta quinta-feira (24), na Rua Carandá, bairro Canário. De acordo com informações preliminares, por volta das 8h, ele teria entrado no local armado com uma marreta e ameaçado a esposa e a filha do proprietário.





Segundo relatos, o dono do estabelecimento teria reagido à investida, disparando contra o invasor, que morreu em frente ao depósito. A identidade da vítima não foi divulgada, e o caso ainda está sob investigação.





Mais detalhes deverão ser fornecidos pelas autoridades nas próximas horas.