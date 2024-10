Lula não deve aparecer em São Bernardo para votar no 2° turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de ir a São Paulo neste fim de semana, por recomendação médica. Isso significa que o presidente não deve participar de eventos da reta final de campanha de Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito em São Paulo, que disputa o segundo turno com o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e nem votar em São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista onde mantém seu título de eleitor.

O petista sofreu um acidente em casa no último fim de semana. Desde então, cancelou a viagem que faria à Rússia para participar da Cúpula do Brics, já que sua equipe orientou que ele evitasse viagens de avião. Nos últimos dias, tem despachado do Palácio da Alvorada com ministros e assessores.

Lula não definiu se deve enviar um vídeo para a equipe de Boulos usar na reta final da campanha. O candidato do PSOL tenta reverter um cenário desfavorável contra Ricardo Nunes, que figura na liderança das pesquisas de intenção de voto.

Com o cancelamento da viagem, Lula não votará no segundo turno da eleição em São Bernardo do Campo, que será disputada entre Alex Manente (Cidadania) e Marcelo Lima (Podemos). O candidato petista Luiz Fernando Teixeira, irmão do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), ficou em terceiro lugar na disputa e anunciou neutralidade nesta reta final do pleito.