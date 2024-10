Lucas Lima surge surfando com mulher já apontada como affair

Lucas Lima está curtindo muito seu novo hobby - o surfe! Através das redes sociais, na última quarta-feira, dia 23, o cantor surgiu em alguns cliques enquanto surfava no Rio de Janeiro.

Na legenda, ele escreveu: É muito louco quando tu começa a fazer um lance aos 42 anos e tu te liga: mas isso tava aqui o tempo todo, disponível? Tava. Mas mais que tava, ainda tá.

Segundo informações do jornal Extra, no entanto, Lucas não estava sozinho nesse momento mágico no mar. O cantor estaria acompanhado, segundo o jornal, de Julia Martins, produtora do Caldeirão com Mion.

Inclusive, em suas redes sociais, a jovem ainda compartilhou alguns cliques enquanto estava no mar. Essa não seria a primeira vez deles curtindo a praia juntos. Em março deste ano, os dois também foram vistos em uma situação parecida, o que acabou até levantando boatos de romance.

Mais tarde, no entanto, em entrevista para o colunista Leo Dias, Lucas negou o envolvimento com a jovem:

Não estou namorando. É a Julia, minha colega de trampo. A gente foi à praia. Se eu quisesse esconder alguma coisa, não faria na praia, no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Julia ainda compartilhou uma foto de Lucas remando para pegar uma onda.