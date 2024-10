Setur-SP promove o afroturismo em feira de empreendedores africanos

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) promove o afroturismo na primeira Expo África Brasil 2024, maior evento da América Latina de promoção de empreendedores de países africanos, com início na próxima sexta-feira, 25, em São Paulo.

O secretário Roberto de Lucena participa de cerimônia de abertura e reforça o papel de respeito e inclusão do Governo de São Paulo na valorização da cultura e turismo afro. “A comunidade negra e todas as suas contribuições são um patrimônio fundamental para a construção da identidade do estado”, afirma. Segundo o IBGE, 41% da população paulista é negra.

Lucena compartilha roteiros e atrativos ligados à cultura afro-brasileira em São Paulo, em municípios do interior, como Taubaté, Eldorado, Salto de Pirapora e Campinas, e do litoral, como Santos e Ubatuba; além da capital paulista.

O evento impulsiona novos negócios no turismo, valoriza e preserva o legado cultural afro-brasileiro. Mesmo sem estande, a Setur-SP compartilha boas práticas, como a atuação de um grupo de trabalho sobre afroturismo e a capacitação de profissionais que atuam em restaurantes, meios de hospedagem e agências de viagens para trabalharem melhor com o público negro.

A Expo África deve receber mais de 80 mil visitantes, cerca de 200 empresas e expositores, além de representantes de mais de 30 países africanos. Estão previstos fóruns de negócios e um festival de arte e cultura afro em mais de cem horas de programação. O evento acontece em São Paulo, o Expo Center Norte.