Ron Ely, que interpretou Tarzan na série dos anos 1960, morre aos 86 anos de idade

Morreu, aos 86 anos de idade, o ator Ron Ely, que interpretou Tarzan no seriado de sucesso que foi ao ar nos anos 1960 sobre o homem criado na selva entre animais selvagens. A filha do artista comunicou a triste notícia através de suas redes sociais na última quarta-feira, dia 23.

Sem revelar a causa da morte, Kristen escreveu um emocionante texto em homenagem ao pai, em que começou dizendo:

O mundo perdeu um dos maiores homens que já conheceu - e eu perdi meu pai. Meu pai era alguém que as pessoas chamavam de herói. Ele era ator, escritor, treinador, mentor, homem de família e líder. Ele criou uma onda poderosa de influência positiva onde quer que fosse. O impacto que ele teve sobre os outros é algo que eu nunca testemunhei em nenhuma outra pessoa - havia algo verdadeiramente mágico sobre ele. Foi assim que o mundo o conheceu.

Em seguida, falou sobre a relação próxima que tinham e como ele era seu modelo e inspiração:

Eu o conheci como meu pai - e que honra enviada do céu isso foi. Para mim, ele pendurou a lua. Meu pai era meu mundo - e que mundo incrível ele criou. Ele era forte e protetor. Ele era brilhante e ridiculamente engraçado. Ele era estoico e sensível. Ele era dinâmico e poderoso. Ele era meu modelo e inspiração. Ele era humilde e recebia respeito inerentemente - o respeito que ele tanto merecia. Ela continuou o exaltando: A história de vida do meu pai foi de perseverança implacável, dedicação sem fim à sua família e amigos, coragem para fazer o que era certo e sacrifício disposto para facilitar os sonhos daqueles que ele amava. Foi também uma história de alegria e amor - algo que todos próximos a ele tiveram o privilégio de vivenciar. Depois que você conheceu o amor do meu pai, o mundo se tornou um lugar mais brilhante e significativo.

E finalizou falando sobre a dor da perda:

Estou fazendo o meu melhor para trilhar esse caminho de perda com a força e a graça que sei que ele desejaria para mim. Estou pegando os pedaços do meu coração que parecem pedaços dele - e cimentando-os firmemente no lugar antes de pegar o resto dos pedaços quebrados. Isso me faz sentir como se parte dele ainda estivesse aqui - e eu preciso disso - e o mundo precisa disso. Meu maior conforto é saber que meu pai está com minha mãe e meu irmão. Também é minha maior tristeza porque sinto tanta falta deles que isso está gravado em minha alma. Carregarei com orgulho todos os meus pedaços favoritos deles - amorosamente cimentados em meu coração - até que todos nos encontremos novamente.

Segundo informações da revista People, a morte de Ron acontece cinco anos após seu filho, Cameron supostamente ter esfaqueado a mãe, Valerie, esposa do ator, até a morte. Cameron foi morto após ser baleado pela polícia.