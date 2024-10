MP abre crédito extra de R$ 87 milhões para ações de proteção e defesa civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.270 que abre novo crédito extraordinário de R$ 87 milhões para ações de proteção e defesa civil. De acordo com texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), os recursos são destinados ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Os valores não entram no cálculo da meta de resultado primário do governo neste ano.