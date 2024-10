Chuva desta quinta deixa sem energia mais de 9.000 imóveis no Grande ABC

A concessionária Enel estima que 9.210 clientes estão sem energia devido à chuva desta quinta-feira (23). Segundo os dados, na região, a cidade de Mauá é a mais afetada, com 2.943 em blecaute - volume que só fica abaixo da Capital, com 38.137 desabastecidos.

A interrupção de energia em Mauá é a proporção mais alta em todas 24 áreas de atuação da companhia: 1,64%. Segundo a plataforma Climatempo, na cidade, os ventos chegaram a 10 km/h - o que corresponde a uma brisa franca na escala de Beaufort.

No escuro também estão Santo André (2.567), São Bernardo (753), São Caetano (645), Diadema (504), Ribeirão Pires (1.798) e Rio Grande da Serra (7).

HISTÓRICO

Os últimos temporais têm levantado as discussões em torno dos cortes sequenciais de energia.

Na noite do último sábado mesmo (19), apesar do registro de chuva moderada, 7.514 foram impactados nas sete cidades, sendo mais 111 mil somente na Capital.

Já no forte temporal do último dia 11, quando as rajadas de vento chegaram a 107,6km/h e sete pessoas morreram, 2,1 milhões ficaram as escuras na Grande São Paulo.