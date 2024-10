No que parece ser uma jogada de mestre digna dos bastidores mais estratégicos da política, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), surpreendeu os munícipes ao autorizar, a meros dois meses do fim de seu mandato, um aumento de 4,42% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e na famosa Taxa do Lixo. Sem qualquer debate público, privando os contribuintes de uma conversa franca sobre a necessidade do reajuste, o Palácio da Cerâmica se prepara para meter a mão no bolso dos moradores. A impressão é a de que o atual chefe do Executivo não vê necessidade de diálogo, como se a população só precisasse mesmo saber o valor exato dos boletos que receberá a partir de janeiro.

É curioso que o reajuste foi definido de forma discricionária pelo governo, que prescindiu de qualquer tipo de consulta pública ou estudos compartilhados com a sociedade civil. Por decisão do prefeito, a Secretaria da Fazenda e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) entregam os boletos com os novos valores e os moradores pagam. Pérfido, Auricchio não poderia escolher momento mais oportuno para realizar a majoração de tributos para que o ônus não lhe caísse nos ombros. Com a eleição recém-finalizada, em 6 de outubro, e o sucessor definido, aos munícipes só restaria vociferar contra o ocupante da cadeira de chefe do Executivo no momento em que recebessem as contas.

A menos de três meses do fim de seu mandato – que, a bem da verdade, é ilegítimo, pois Auricchio só se manteve no cargo porque conseguiu adiar, recorrendo a filigranas jurídicas, a sentença que impediria a sua candidatura por captação irregular de recursos no pleito de 2016 –, o prefeito deixa armadas duas bombas-relógios, programadas para serem detonadas no primeiro dia do próximo ano. Uma vai explodir no colo do sucessor, a quem, muito a contragosto, foi obrigado a apoiar. A outra atingirá em cheio o contribuinte são-caetanense. ‘Presente de grego’ mais bem planejado que este só mesmo o famoso cavalo de madeira que encerrou a mitológica Guerra de Troia, mais de 3.200 anos atrás.