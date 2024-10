Ministério Público da Argentina revela que exames toxicológicos de Liam Payne não foram concluídos

As novas informações sobre o caso de Liam Payne não param de chegar. Após a informação de que ele estaria supostamente sob efeito de diversas drogas na hora da morte, o Ministério Público da Argentina divulgou um comunicado negando que o exame toxicológico tenha sido concluído.

Por meio da página oficial do órgão argentino, o pronunciamento sobre como está a investigação dos exames do ex-vocalista do One Direction citou que um novo promotor está cuidando do caso.

Segundo a nota, Andréas Madrea é o mais novo responsável pela investigação da morte do cantor, que se reuniu com Geoff Payne, pai do jovem de 31 anos de idade.

O representante do Ministério Público Fiscal informou ao pai que os exames toxicológicos e histopatológicos complementares à autopsia ainda não foram concluídos, e que seus resultados são necessários para decidir sobre a liberação do corpo.

Ainda de acordo com o comunicado, Andréas visa atualmente a preservação da intimidade da família de Payne e preferiu falar pessoalmente sobre o andamento da investigação. Já Geoff, se colocou à disposição da Justiça argentina para ajudar:

O pai do músico expressou seu desejo de que seja investigado e conhecido o que ocorreu de fato e manifestou sua disposição para testemunhar sobre tudo que sabe da vida de seu filho, que possa ajudar na investigação

Vale lembrar que a situação aconteceu na última quarta-feira, dia 16, após Liam cair da varanda do Hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina.

Homenagens

As celebrações da vida do cantor continuam entre os famosos. Nas redes sociais, Dame Denise Lewis, esposa de um dos empresários de Liam Payne compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do artista.

Na legenda, ela abriu o coração e agradeceu por ele sempre ter sido gentil com os filhos:

Está bem. Está bem. Aqui vai...Eu sei que é real e você não vai voltar. Então, aqui está para ti - o teu verdadeiro. Carinhoso, engraçado, irritantemente tolo, mas mais talentoso do que você pensava, mais amado do que você poderia entender. As tempestades escuras já passaram e tudo o que está à sua frente é a luz do sol. Você merece isso. Obrigado por ter sido tão querido com os meus filhos, sua grande criança sempre soube o que dizer para os fazer rir. Bom descanso bab... Wolvo e o mundo choram.