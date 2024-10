SP registra chuvas intensas, quedas de árvores e 30 mil casas sem energia

A cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana da capital voltaram a registrar chuvas volumosas e vendavais na tarde desta quarta-feira, 23.

Segundo o último balanço da Enel, divulgado às 17h56 desta quarta, 34 mil clientes da companhia estão sem energia, sendo 30 mil na capital paulista. Há relatos de que em bairros como Pompeia e Perdizes, na zona oeste da cidade, o fornecimento de luz ficou intermitente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, foram registradas 22 quedas de árvores, sem vítimas, até as 18h10. A queda de árvores, que acaba por danificar a fiação, é uma das principais razões para a interrupção do fornecimento de energia.

As fortes precipitações que caem na região, e que podem evoluir para tempestades com ventos mais intensos, são reflexos de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País, entre o Uruguai e a costa do Rio Grande do Sul.

Moradores e comerciantes da Grande SP temem por um novo apagão, semelhante ao provocado pelo forte temporal do dia 11 de outubro. Na ocasião, mais de 3,1 milhões de clientes da Enel, distribuidora de energia elétrica, ficaram sem luz na região - problema que se esticou por toda a semana seguinte.