Justin Bieber avalia processo contra ex-empresários por má gestão financeira (e fortuna do cantor é revelada!) Saiba o valor!

Justin Bieber pode ter que passar muito em breve por uma ação judicial. Mas calma que ele será a pessoa que vai entrar com o processo. Pelo menos é o que afirmam fontes próximas ao cantor canadense que foram ouvidas pelo site norte-americano TMZ.

Ao que tudo indica, Bieber avalia a possibilidade de tomar medidas legais contra alguns de seus antigos empresários, uma vez que ele alega que suas finanças foram mal geridas. As tais fontes informaram ao veículo que Justin está frustrado e furioso há anos, e que vem afirmando ter perdido uma quantia enorme de dinheiro devido a decisões de seus gestores que hoje ele considera serem ruins.

O número exato de empresários que estariam envolvidos no caso não foi divulgado, mas já se sabe que ele pretende processar mais de um deles. O valor que Bieber acredita ter sido desperdiçado também não está claro, mas as mesmas fontes próximas ao cantor afirmam que ele considera ser uma quantia enorme.

Entretanto, nem todos próximos ao Bieber concordam com esse ponto de vista. Inclusive, atualmente sua equipe estaria dividida entre a possibilidade de abrir ou não a tal medida legal, com alguns membros incentivando o processo judicial e outros apontando que parte dos problemas financeiros do cantor são de sua própria responsabilidade, já que durante anos ele manteve um comportamento de gastos excessivos.

Mas não pense que ele está passando necessidades, não! Por conta do possível processo, foi revelada que a fortuna do cantor tem um valor impressionante. Os números não são exatos, mas apenas em janeiro de 2023 ele vendeu seu catálogo musical por 200 milhões de dólares, o que equivale a mais de um bilhão de reais, sendo que seu patrimônio líquido, antes dessa venda, já era estimado em cerca de 100 milhões de dólares, algo em torno de 500 milhões de dólares. Aquele famoso dinheiro que não acaba mais na linguagem popular, né?

No entanto, até o momento nenhuma decisão foi tomada sobre a abertura do processo, sendo que as discussões ainda estriam em andamento.