Obituário - 24 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Doracy Lopes, 94. Natural de Serrana (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Apparecida Delcorso, 90. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mieko Suyama, 90. Natural de Sete Barras (SP). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Fany Idelsohn Waisberg, 86. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no Centro de Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério Israelita, no Butantã, em São Paulo, Capital.

Cecy Goulart do Nascimento, 78. Natural de Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz de Souza, 76. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Ferreira de Souza, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Nedina Pelacine Franco, 73. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Plínio Gimenez Soria, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ricardo Haruyuki Yamashiro, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Comerciante. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Itsuko Yagui Akinobu, 86. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Mira Brito da Silva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Maria Ferreira da Silva, 93. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Congonhas, na Capital.

Maria de Lourdes da Silva, 64. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Isabel Cristina Francisco da Silva, 52. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia na Cidade Júlia. Dia 19. Memorial Jardim Santo André

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Nunes Duarte Neto, 54. Natural de Mauá. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.